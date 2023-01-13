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Управляющую компанию «Биотехнопарка» докапитализировали на 300 млн рублей

Уставный капитал принадлежащего Новосибирской области АО «Управляющая компания “Биотехнопарк”» увеличен на сумму около 300 млн руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», с 11 января он составляет примерно 1,19 млрд руб.

В последний раз размер уставного капитала компании увеличивался в августе 2017 года – на 10 млн руб., до 891,2 млн руб.

«Биотехнопарк» — научно-производственная площадка, объединяющая компании занимающиеся исследованиями, разработкой и производством в сфере биотехнологий и смежных областях. На сайте «Биотехнопарка» в числе резидентов указаны 13 компаний. За год их количество не изменилось. В 2021 году АО «УК “Биотехнопарк”» впервые с 2017 года получило чистую прибыль – 10,7 млн руб. Выручка составила 281,3 млн руб.

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Дарья Решетникова

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