В 2022 году доходы бюджета Перми превысили план на 800 млн рублей

В 2022 году в бюджет Перми поступило 49,7 млрд руб. Собственные доходы бюджета составили 25,9 млрд руб., план исполнен на 104%. Перевыполнение плана составило более 800 млн руб. Такие данные приводит пресс-служба мэрии.

По основному доходному источнику — налогу на доходы физических лиц — поступления составили 13,4 млрд руб., что выше плана на 66%. Земельный налог поступил в объеме 2,3 млрд руб., транспортный налог — в объеме 1,7 млрд руб. Неналоговые доходы составили 6,3 млрд руб., план выполнен на 102%.

Расходы городского бюджета составили 51 млрд руб., или 95% от годового плана. Относительно 2021 года расходы увеличились на 16%.

Бюджет развития в 2022 году составил 18,1 млрд руб. По сравнению с 2021 годом расходы капитального характера увеличились на 35%.