В Курганской области открыли школу, построенную несколько лет назад

В селе Кетово Курганской области начались занятие в школе, которую не могли открыть почти 2,5 года после завершения строительства. В учебное заведение приняли 1078 детей, сообщает пресс-служба правительства региона.

На открытие школы в Кетово приехали курганские сенаторы Елена Перминова и Сергей Муратов, губернатор Вадим Шумков, в режиме видеоконференцсвязи к мероприятию присоединился министр просвещения РФ Сергей Кравцов. «Строительство школы и ее открытие были непростыми. Я очень рад, что все решения приняты и это свершилось»,– сказал министр. По его словам, новая школа позволит всем детям в Кетово учиться в первую смену.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», строительство здания школы на 1,1 тыс. мест завершилось еще в 2020 году. Власти должны были выкупить объект у застройщика – компании «Эверест», однако возникли разногласия из-за стоимости школы. Правительство региона настаивало на выкупной цене в 738 млн руб. Застройщик утверждал, что себестоимость строительства выросла на несколько сотен миллионов за годы возведения школы. В августе 2022 года стороны все-таки договорились о выкупе школы по первоначальной цене. По распоряжению правительства РФ регион получил из резервного фонда 936,5 млн руб. на приобретение здания и оборудования.