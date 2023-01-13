Поставщик из Удмуртии инициировал банкротство ПАО «Россети Сибирь»

В Арбитражный суд Красноярского края поступило заявление ООО «Нефтепромысловое оборудование» (Удмуртская республика) с требованием признать банкротом ПАО «Россети Сибирь».

В заявлении, которое поступило в суд 12 января, указана сумма долга около 1,4 млн руб. Решение о приятии его к производству или оставлении без движения еще не опубликовано.

Согласно материалам картотеки арбитражных дел, в августе 2022 года суд удовлетворил гражданский иск «Нефтепромыслового оборудования», взыскав с «Россетей Сибирь» в его пользу около 1,4 млн руб. долга по договору поставки «товаров производственно-технического назначения» от декабря 2021 года.

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Дарья Решетникова