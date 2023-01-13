Дом Решетникова в Самаре стал памятником истории и культуры народов РФ

Дом Решетникова на ул. Галактионовская, 68, в Самаре утвержден в качестве предмета охраны как памятник истории и культуры народов РФ. Аналогичная мера принята в отношении девяти других зданий в городе. Приказы регионального Управления государственной охраны объектов культурного наследия (УГООКН) опубликованы на портале правовой информации.

В список также попали дом Первовского на ул. Куйбышева, 46; дом торгово-промышленного товарищества Башкирова на ул. Водников, 22 / ул. Крупской, 4, литера «А»; жилой дом Самарцева на ул. Водников, 36, литера «А», и дом мещанина Жукова на ул. Водников, д. 34, литера «А». Кроме того, в нем значатся Дом специалистов на ул. Галактионовская, 38; жилой дом на городской усадьбе Осокиной и Баннова на ул. Галактионовская, 51, литера «Б»; дом, в котором жил судебный следователь Яков Тейтель, у которого часто бывал Владимир Ленин, на ул. Садовая, 117; дом Долгашева на ул. Молодогвардейская, 152, а также дом Новокрещенова, на ул. Венцека, 6 / ул. Водников, 89.

Фото: cultnaslediesamregion.ru

Дом Решетникова был построен в 1912 году. Он был возведен по проекту архитектора-самоучки Якова Решетникова. Здание относится к стилю модерн

Георгий Портнов