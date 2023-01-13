За три года количество точек общепита на Кубани сократилось на 7,5 тысячи

С января 2020 по январь 2023 года количество ликвидированных организаций в сфере общественного питания в Краснодарском крае составило 7532, или 6,6% от всех закрытых точек в России (114 590 объектов), сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Контур.Фокуса». По этому показателю Кубань занимает лидирующее место в России после Москвы, где закрылось 11 603 кафе и ресторанов, или 10,1%.

В целом по стране количество организаций общепита с января 2020 по январь 2023 года уменьшилось более чем на 5 тыс. «К 1 января 2023 года в России существует 180,49 тыс. организаций общепита, что на 2,95% меньше (5,48 тыс.), чем было в январе 2020 года (185,98 тыс.). Основной спад произошел с ноября 2020 по март 2021 года — за этот период число организаций уменьшилось на 8%. С марта 2021 года наблюдается медленное восстановление»,— говорится в исследовании компании.

На сегодняшний день Кубань занимает четвертое место в стране по количеству кафе и ресторанов (10 766 объектов). В топ-5 также вошли Москва — 21 080, Санкт-Петербург — 10 879, Московская область — 10 842 и Свердловская область — 5052.

По данным администрации Краснодарского края, оборот потребсферы региона в 2022 году вырос на 0,6 млрд руб. по сравнению с показателями 2021 года и составил 4,9 трлн руб. Кубань занимает третье место в стране по объему розничной торговли, четвертое — по обороту общепита, пятое — по оптовой торговле.

Андрей Ульченко

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