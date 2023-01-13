Глава Перми предложил наградить директора Пермского филиала НИУ ВШЭ

Директора Пермского филиала «Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”» Галину Володину предложили наградить Почетной грамотой города Перми. Соответствующий проект постановления внесен в гордуму главой Перми Алексеем Демкиным.

Как указано в документе, госпожа Володина достойна награды «за значительный вклад в развитие системы высшего образования, общественную и просветительскую работу в городе Перми и в связи с Днем российской науки».

Галина Володина занимает пост директора Пермского филиала «Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”» с 2002 года.