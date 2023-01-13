Установлено 44 эпизода пыток в саратовской тюремной больнице

Следственные органы установили 44 эпизода пыток в саратовской областной туберкулезной больнице №1 УФСИН. О расследовании уголовного дела, которое было возбуждено в регионе в 2021 году, интервью «Российской газете» рассказал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

По его словам, бывшие начальник учреждения и начальник отдела безопасности создали преступную группу, целью которой было устрашение осужденных и вымогательство денежных средств. В группу входили также отбывающие наказание лица. В одном производстве соединили 15 уголовных дел, в том числе, о насильственных действиях сексуального характера, вымогательстве и превышении полномочий - всего 44 эпизода, уточнил господин Бастрыкин.

Следственные действия по делу завершены. Обвиняемые знакомятся с материалами.

Марина Ковалева