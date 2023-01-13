Краснодар вошел в топ-3 городов с самыми вежливыми водителями

Краснодар занял третье место в рейтинге городов с самыми вежливыми водителями по мнению пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба SuperJob по результатам опроса.

В рейтинге городов Краснодар набрал 3,3 балла по 5-балльной шкале. В 2021 году этот показатель был равен 3,2 баллам у водителей и 2,9 — у пешеходов.

Самые вежливые водители, по мнению респондентов, в Москве (3,5 балла). Второе место занимают водители из Санкт-Петербурга (3,4 балла). Сами же водители считают, что самый высокий уровень культуры на дорогах Красноярска (3,7 балла), Екатеринбурга (3,6), Москвы, Санкт-Петербурга и Самары (по 3,4 балла).

Ниже всего пешеходы оценили культуру поведения водителей Казани и Новосибирска — по 2,7 балла из 5.

Татьяна Ручкина

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