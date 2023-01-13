На Алтае осудили владельца веревочного парка, где пострадала девочка

Суд Новоалтайска (Алтайский край) рассмотрел уголовное дело владельца веревочного парка, где в июне 2022 года пострадала девочка. По ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) индивидуальному предпринимателю назначили 150 часов обязательных работ.

Как установило следствие, а затем и суд, в 2017 году предприниматель кустарным способом изготовил и установил на территории парка культуры и отдыха Новоалтайска веревочную трассу «Веревкино-Парк». В июне 2022 года он нанял в качестве инструктора несовершеннолетнюю девушку. По версии следствия, обучение и инструктаж она прошла поверхностно, не была осведомлена о правилах прохождения каждого этапа трассы.

22 июня прошлого года инструктор допустила на аттракцион 11-летнюю девочку, которая при прохождении этапа «тарзанка» запуталась в страховочном снаряжении и получила травму шеи. Инструктор, говорится в деле, не смогла оказать экстренную помощь девочке. Школьницу спасли посетители парка, освободившие ею шею от страховочных тросов. С признаками асфиксии ребенка доставили в больницу, врачи оказали пострадавшей помощь.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Илья Николаев