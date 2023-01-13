В Крым пытались ввезти из Индии 205 граммов запрещенного сильнодействующего вещества

Из Индии в Крым пытались ввезти 205 граммов прегабалина. Таможенники задержали правоохранителя, сообщает пресс-служба Крымской таможни.

В одном из отделений почтовой связи Крыма во время получения посылки таможенники задержали жителя города Саки. При вскрытии международного почтового отправления правоохранители обнаружили сильнодействующее вещество, которое включено в «Список сильнодействующих и ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей УК РФ».

При обыске в доме задержанного таможенники изъяли 495 капсул препарата «Pregabalin Capsules IP 300 mg Pregarica 300» и 10 полимерных пакетов предположительно с марихуаной массой около 100 гр. Также по месту жительства контрабандиста обнаружили весы, пакетики для расфасовки наркотических средств и две трубки для курения с наслоениями вещества темного цвета. Изъятые предметы были направлены на экспертизу.

На жителя Саки было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ. Сейчас проводятся дальнейшие следственные мероприятия.

Татьяна Ручкина

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