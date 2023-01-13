В Ижевске работодатели чаще всего искали специалистов в сфере производства и продаж в 2022 году

В 2022 году в столице Удмуртии количество предложений от работодателей выросло на 85%, сообщает пресс-служба Авито Работа. При этом наибольший спрос на сотрудников отметили в сфере производства, сырья и сельского хозяйства — 16% от общего числа опубликованных вакансий. Медианная зарплата, то есть сумма, больше и меньше которой получают по 50% работников, составила 40 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Также по итогам года высокий спрос оказался на специалистов в сфере продаж — 12%. Заработные платы увеличились на 5% и составили 31,5 тыс. руб. Третье место с долей 6% заняла группа профессий «Строительство». Медианный уровень зарплаты составил 42,5 тыс. руб.

Кроме того, по-прежнему востребованы специалисты в сфере транспорта и логистики — 6%, а оплата труда составила 45 тыс. руб. Замыкает пятерку сфера туризма и ресторанов с долей в 3% и с медианной зарплатой 30 тыс. руб.