В Набережных Челнах похоронили двух погибших на СВО бойцов

В Набережных Челнах накануне прошли похороны двух бойцов, которые погибли в ходе проведения специальной военной операции (СВО). Об этом пишут «Челнинские известия» (входят в госхолдинг «Татмедиа».

В частности, был похоронен 20-летний Сергей Корсаков, который до отправки на спецоперации работал в одном из подразделений КамАЗа. Он отправился на Донбасс добровольцем летом 2022 года, а погиб в декабре в ходе выполнения задания.

Кроме того, в городе накануне похоронили 35-летнего Руслана Хамитова. Он также отправился на спецоперацию добровольцем. Боец погиб 21 декабря в ходе исполнения служебных обязанностей. Его посмертно наградили Орденом мужества.

Обоих бойцов похоронили на Аллее Славы.

"Ъ-Казань"