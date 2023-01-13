КСП проведет проверку в челябинской областной наркологической больнице

Контрольно-счетная палата (КСП) приступила к плановой проверке деятельности Челябинской областной клинической наркологической больницы. Об этом сообщает КСП региона.

Больница участвует в реализации госпрограммы «Развитие здравоохранения Челябинской области» по направлению улучшения оказания специализированной медицинской помощи, на которое из бюджета региона в 2022 году выделили 229 млн руб. Ревизоры проверят выполнение показателей госзадания, эффективность расходования целевых средств, использования госимущества и земельных участков. Также дадут оценку затратам на оплату труда сотрудников медучреждения.