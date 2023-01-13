Группу «черных» лесорубов будут судить за вырубку леса в Красноярском края на 100 млн рублей

Прокуратура Красноярского края направила на рассмотрение суда уголовное дело группы «черных» лесорубов, которая действовала в регионе с февраля 2018-го по сентябрь 2020 года. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

По данным следствия, группа занималась незаконными рубками леса на территории Абанского района. Ее предполагаемым организатором, установили правоохранители, являлся владелец местной лесозаготовительной компании. По данным источников «Ъ-Сибирь», речь идет о предпринимателе Игоре Зеленкове, который является мужем племянницы губернатора Красноярского края Александра Усса. В группу, насчитывавшую восемь участников, также входили лесничий и руководитель «Абанского лесничества».

«В рамках реализации преступной схемы пособники за денежное вознаграждение подготавливали фиктивные акты лесопатологических обследований и прилагаемых к ним материалов на проведение сплошных санитарных рубок без наличия на то оснований. После этого обвиняемые обеспечивали согласование с лесничеством и региональным министерством лесного хозяйства документов на проведение сплошной санитарной рубки лесных насаждений», — говорится в сообщении прокуратуры. Общий размер нанесенного лесному фонду ущерба следствие оценило в 106 млн руб.

Как указывается в деле, в августе 2020 года предполагаемый организатор группы привлек за денежное вознаграждение двух мужчин для расправы с одним из лесничих, который узнал о незаконной заготовке древесины и начал в отношении него проверку. Злоумышленники избили его металлической трубой.

Среди потерпевших по делу проходит старший судебный пристав по Абанскому району, который в ходе исполнительного производства по взысканию сумм налога, пени и штрафа на 400 тыс. руб. наложил запрет на выезд за границу на вероятного создателя группы. Внедорожник Toyota Land Cruiser за 1,5 млн руб., принадлежащий приставу, облили нефтепродуктами и подожгли.

Фигурантам расследования в зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений предъявлено обвинение ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений), ст. 33, ст. 260 УК РФ (пособничество в незаконной рубке лесных насаждений), ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ст. 33, ч. 3 ст. 111 УК РФ (организация умышленного причинения тяжкого вреда здоровью), ст. 33, ст. 167 УК РФ (организация умышленного уничтожения или повреждения имущества).

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Илья Николаев