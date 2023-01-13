Кубань заняла пятое место по производству минеральной воды

Краснодарский край вошел в топ-5 регионов по производству минеральной воды в 2022 году. Об этом сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Всего в регионе в 2022 году произвели 70,7 млн л минеральной воды. Лидером в России по этому показателю стал Ставропольский край — 425,6 млн л, второе место заняла Карачаево-Черкесская Республика — 402,1 млн л.

«Более года назад стартовала маркировка минеральной воды, и уже есть значительные результаты: производители наращивают объемы производства, а нелегальный бизнес выходит из тени. Этот показатель и дальше будет расти благодаря поэтапному внедрению маркировки в отрасли»,— отметила руководитель управления безакцизной пищевой продукции Юлия Кузьмина.

Татьяна Ручкина

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