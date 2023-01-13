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19-летнего жителя Удмуртии подозревают в оформлении кредита на имя матери и покупку телефона для себя и знакомой

В Удмуртии расследуется уголовное дело в отношении 19-летнего уроженца Увинского района. Молодого человека подозревают в хищении средств в своей 45-летней матери (ч. 3 ст. 158 УК РФ), сообщает пресс-служба МВД по республике.

По версии следствия, в конце октября сын приехал навестить мать и, воспользовавшись ее отсутствием, через мобильное приложение банка оформил на имя родственницы кредит. Общая сумма с учетом страховки составила 315 тыс. руб. В последующем средства мужчина перевел на свой счет и обналичил, а на похищенные деньги купил телефоны себе и своей знакомой.

В отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

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