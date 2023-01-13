В Челябинской области в два раза выросло число вакансий с ежедневными выплатами

В 2022 году в Челябинской области было открыто 600 вакансий, в условиях которых была прописана ежедневная оплата труда. Это в два раза больше, чем в 2021 году, сообщают по итогам исследования эксперты HeadHunter.

В прошлом году большую часть (72%) предложений о работе с ежедневными выплатами в регионе составили вакансии курьеров, 5% — кладовщиков и упаковщиков. 4% таких вакантных мест были доступны водителям и промоутерам, 1% — продавцам, администраторам, грузчикам, менеджерам по продажам и разнорабочим.

Как отмечают в hh.ru, половину от всех вакансий с ежедневными выплатами в Челябинской области предлагают компании из отраслей «Перевозки, логистика, внешнеэкономическая деятельность». В подавляющей части таких предложений не требуется опыт работы. При этом 70% вакансий связаны с частичной занятостью.