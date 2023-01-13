В центре Перми создатели «Поке Рамена» продают бургерную

В административном здании в центре Перми, на ул. Газеты «Звезда», 21а, продается бургерная «Место есть». Это заведение в 2022 году открыли создатели кафе «Поке Рамен». По данным объявления на сайте Avito.ru, стоимость готового бизнеса составляет 2 млн руб. В состав продаваемого заведения входит право аренды помещения площадью 125 кв. м, кухонное и технологическое оборудование, рецепты блюд и прочее. В качестве причины продажи указана необходимость собственников бизнеса заниматься другими приоритетными проектами.

По данным пермских СМИ, бургерную «Место есть» в городе открыли Екатерина Ершова и Данила Шишкин в апреле 2022 года. Предприниматели также являются владельцами азиатского бистро «Поке Рамен» на ул. Куйбышева, 33.