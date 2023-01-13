В 2023 году в собственность Краснодара планируют вернуть более 15,5 га земельных участков

Власти Краснодара в 2023 году планируют вернуть в собственность города более 15,5 га земельных участков. Из них 11,4 га — участки, которые не используются по целевому назначению, и 4,3 га — находятся в чужом незаконном владении. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Сейчас в производстве арбитражных судов и судов общей юрисдикции находится 29 исков. По словам замглавы Краснодара Ильи Павлова, на возвращенных землях планируется построить новые парки и скверы, соцобъекты, обустроить инженерную и транспортную инфраструктуры. Также в этом году планируется изъять земельные участки площадью почти 2,5 тыс. кв. м для муниципальных нужд.

Власти продолжат взыскивать задолженность по аренде за пользование муниципальным имуществом, в том числе земельными участками. Сейчас в производстве находится около 100 исков на 94 млн руб. Кроме того, готовятся документы на изъятие 13 нежилых муниципальных помещений, арендаторы которых накопили задолженности по оплате коммунальных и жилищных услуг. В дальнейшем будут проведены аукционы на право заключения договоров их аренды.

На баланс города в этом году планируется принять бесхозяйные водопроводные и сети освещения общей протяженностью 26,9 тыс. м. За счет вовлечения в хозяйственный оборот можно будет обеспечить их дальнейшие содержание, ремонт и эксплуатацию.

С помощью специальных комиссий в этом году определят факты самовольного строительства и незаконно размещенных временных и рекламных конструкций. Освобожденные территории приведут в порядок и будут использовать с учетом пожеланий жителей города.

За 2022 год в судебном порядке в собственность города вернули 51 земельный участок площадью почти 61,65 га. Также в Краснодаре демонтировали 709 самовольно размещенных временных конструкций и 648 рекламных конструкций, по решению суда снесли 508 объектов капитального строительства, в том числе 444 гаража.

Татьяна Ручкина

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