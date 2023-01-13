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500 семей в Удмуртии расселят из аварийного жилья в 2023 году

24 семьи из Глазовского района Удмуртии получили новые квартиры по программе расселения граждан из аварийного жилья. Как рассказал глава региона Александр Бречалов во «ВКонтакте», трехэтажный дом возвели в поселке Дом отдыха Чепца.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В Сарапуле на улице Гончарова также построили 9-этажный дом по данной программе. На прилегающей территории также установили детскую площадку, заасфальтировали подъездную дорогу и тротуары. Здесь поселят больше 270 человек из 28 домов.

Всего за четыре года по данной программе в Удмуртии расселили 45,7 тыс. кв. м. аварийного жилья. В новые квартиры переехали больше 3,1 тыс. человек. Планируется, что в 2023 году будут расселены еще 500 семей.

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