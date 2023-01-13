В Челябинске госэкспертиза одобрила проект строительства школы тхэквондо

Проект строительства спортивного комплекса по тхэквондо в Челябинске получил положительное заключение государственной экспертизы. Информация об этом опубликована в Едином государственном реестре заключений.

Физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) по тхэквондо Всемирной федерации этого вида спорта планируют построить в Курчатовском районе на участке, расположенном в границах проспекта Победы, улицы Молодогвардейцев и Комсомольского проспекта. Общая площадь здания составит 2,2 тыс. кв. м. Количество этажей будет варьироваться от двух до трех. В здании разместится несколько спортивных и тренажерных залов, конференц-зал, туалетные комнаты, душевые, медицинские помещения. На территории ФОК предусмотрено два въезда, пешеходные дорожки с плиточным покрытием. В одну смену здесь смогут заниматься 47 человек. Ежедневно – до 330 спортсменов.

Возводить ФОК будет челябинская строительная компания ПСК «Свод», которая в сентябре прошлого года стала победителем соответствующего аукциона, предложив выполнить работы за 112,4 млн руб. Планируется, строительство завершится до 15 октября 2023 года.