В Свердловской области потеплеет до -3 градусов

В Свердловской области с 13 по 15 января ожидается потепление до -3 градусов. По данным уральского Гидрометцентра, днем в пятницу, 13 января, температура воздуха днем в регионе составит -7°…-12°. Местами небольшой снег, метель. Ветер западный 5-10 м/с, отдельные порывы 15-20 м/с, местами усиление 25-28 м/с.

В субботу, 14 января, температура ночью составит -9°…-14°. Днем ожидается -3°…-8°, на юге — -7°…-12°. Осадков не ожидается. Ветер западный, юго-западный 4-9 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

В воскресенье, 15 января, ночью температура воздуха составит -8°…-13°, в горах и низинах — до -18°. Днем на севере -3°…-8°, на юге — -6°…-11°. Осадков не ожидается. Ветер западный 4-9 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

В Екатеринбурге 13 января температура воздуха днем составит -8°…-10°. В субботу ночью ожидается -9°…-11°, днем — -8°…-10°. В воскресенье температура воздуха ночью составит -11°…-13°, днем — -7°…-9°.

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