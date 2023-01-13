В зону СВО отправились казаки, обученные управлению беспилотниками

В зону спецоперации отправилась группа казаков — операторов БПЛА. Они будут выполнять боевые задачи в составе казачьего добровольческого отряда специального назначения «Кубань» (БАРС-16), сообщил замгубернатора Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов в Telegram-канале.

Казаков обучили управлять беспилотниками, а также собирать их и изготавливать. Направления подготовки включали в себя инженерную, тактическую, полетную, топографическую подготовку, геопространственное ориентирование, радиоподготовку и корректировку артиллерии. Обучают казаков инструкторы, имеющие боевой опыт. Теорию проходят в профессионально оборудованных кабинетах на территории штаба учебного центра.

«Навыки управления БПЛА бойцы получают на практических занятиях на полигоне. После обучения они становятся квалифицированными операторами, отвечающими за наземное управление беспилотными летательными аппаратами»,— отметил Александр Власов.

Татьяна Ручкина

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