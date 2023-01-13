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На трассе Челябинск – Екатеринбург произошло ДТП с участием восьми машин

В Сосновском районе Челябинской области произошла дорожная авария с участием восьми автомобилей. Пострадал один человек, сообщает управление Госавтоинспекции по региону.

ДТП произошло во втором половине дня 12 января на 29 км автодороги «подъезд к Екатеринбургу». По предварительным данным, водитель грузового автомобиля Volvo с прицепом, двигаясь по крайней правой полосе, допустил занос полуприцепа. Двигавшиеся в попутном направлении BMW Х7 и «Лада Ларгус» столкнулись в большегруз. Водитель автомобиля «Газель», двигавшийся по крайней левой полосе, заметил ДТП и снизил скорость, после чего в него врезались ехавшие следом Mercedes-Benz и Nissan Qashqai. Следовавший в том же направлении по крайней левой полосе грузовик IVECO также резко затормозил, в результате в него въехал Hyundai Sonata.

В результате ДТП травмы получил водитель Volvo. Его доставили в больницу. На месте аварии было организовано реверсивное движение. Все обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД.

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