В Перми на некоторые маршруты общественного транспорта вернут кондукторов

Мэрия Перми рассматривает возможность ввести дополнительные способы оплаты проезда в городском транспорте, сообщили в официальном телеграм-канале департамента транспорта. Так, власти планируют привлекать «специалистов для сбора оплаты проезда»: кондукторы будут работать по агентскому договору на тех маршрутах общественного транспорта, на которых система учета пассажиропотока фиксирует значительный процент неоплаченных поездок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Такие сотрудники могут работать на маршрутах по договору с МКУ «Гортранс», а не в штате перевозчиков. Это позволит не закреплять кондукторов за конкретными автобусами в течение всего дня, а направлять их на наиболее проблемные участки маршрутов, где есть много безбилетников.

По словам начальника департамента транспорта Анатолия Путина, внедряя бескондукторную систему оплаты проезда в Перми, в мэрии понимали, что в общественном транспорте будут случаи недосбора оплаты. Сейчас в среднем безбилетников на бескондукторных маршрутах 18%. «По нашим расчетам, точечная работа специалистов, которые будут продавать билеты на наиболее проблемных участках, позволит снизить этот показатель»,— считает Анатолий Путин.

Первый замглавы администрации Эдуард Хайруллин пояснил, что мэрии известны временные промежутки и зоны, в которых концентрируются безбилетные пассажиры. Кондукторы будут работать не на начальных остановках, где пассажиры только сели в автобус, а на определенных участках маршрута. Также это будет актуально вечером, когда люди начинают платить за проезд не так тщательно, как днем.

Вместе с депутатами Пермской думы представители департамента транспорта обсудили предварительное тестирование новой системы на ряде маршрутов перед запуском.

Напомним, в городе на бескондукторной системе оплаты проезда работают все трамваи, а также автобусные маршруты №1, 3, 4, 10, 11, 14, 17, 19 и другие.