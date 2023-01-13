В четыре раза сократилась доля новосибирцев, желающих работать в иностранных компаниях

В 2023 году, по данным исследования ресурса «Зарплата.ру», доля жителей Новосибирска, желающих работать в иностранных компаниях, сократилась почти в четыре раза. Если год назад в международных компаниях хотели трудиться 23% респондентов, то сейчас их доля упала до 6%, тогда как число желающих поступить в крупную российскую компанию выросло с 38 до 56%. Также сократилось число желающих открыть свой бизнес: с 21 до 15%.

Опрос проводился с 4 по 9 января среди 1650 респондентов в возрасте от 25 до 55 лет, в том числе в Новосибирской области. Исследователи выяснили, что в 2023 году 42% новосибирцев твердо намерены сменить работу в новом году, 30% колеблются, а 28% хотят остаться на старом месте.

Наиболее привлекательной сферой в 2023 году новосибирцы назвали ИТ (20%), медицину (11%) и продажи (10%). Прежде всего при выборе работы они обращают внимание на зарплату (72%) и отзывы о компании (17%). Также важными критериями опрошенные назвали: адекватность руководства (78%), комфортный офис (51%), удобное расположение офиса (36%) и гибкий график (33%).

В приоритете в том числе официальное трудоустройство (38%), белая зарплата (33%) и возможность удаленной работы (20%).

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Лолита Белова