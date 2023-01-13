Односторонние санкции США препятствуют социально-экономическому ряда стран, утверждает постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь. О каких странах идет речь, он не уточнил. Дипломат назвал подобные санкции незаконными.

Господин Цзюнь поднял эту тему на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном верховенству права. Постпред КНР считает, что у односторонних санкций нет никаких оснований, «под каким бы флагом они ни продвигались»

«Для укрепления верховенства права на международном уровне мы должны решительно отвергнуть односторонние санкции. Ни одна страна не может возвысить свои внутренние законы над международным правом»,— убежден он (цитата по ТАСС).

По его словам, такие санкции создают огромные гуманитарные проблемы, а также нарушают принципы честной конкуренции и рыночной экономики. «Некоторые страны, особенно США, душат технологические предприятия других государств и искусственно подрывают цепочки поставок»,— отметил Чжан Цзюнь.

Госдеп США выражал 5757444 обеспокоенность сближением России и Китая на фоне военных действий на Украине. Вашингтон неоднократно грозил Пекину жесткими мерами за несоблюдение антироссийских санкций. При этом американские власти признавали, что не видят попыток КНР обойти введенные против РФ ограничения.

Лаура Кеффер