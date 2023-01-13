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Социолог не вышел реестром

НИУ ВШЭ не хочет сотрудничать с Искандером Ясавеевым из-за его статуса иностранного агента

Научно-исследовательского университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) отказывается восстанавливать на работе социолога Искандера Ясавеева, который был уволен после того, как Минюст РФ включил его в реестр иностранных агентов. В вузе настаивают, что преподавательская деятельность иноагента противоречит федеральному закону, который запрещает финансовую поддержку таких лиц. При этом официально Искандер Ясавеев был уволен якобы из-за отказа прекращать дистанционный режим работы. Социолог считает эти доводы вуза несостоятельными и требует, чтобы приказ о его увольнении признали незаконным.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Вахитовский райсуд Казани на этой неделе начал рассматривать исковое заявление казанского социолога Искандера Ясавеева, который был уволен из Санкт-Петербургского филиала НИУ ВШЭ. Там он до 10 октября работал в должности старшего научного сотрудника Центра молодежных исследований. Однако затем получил по электронной почте копию приказа о прекращении действия трудового договора. Он подал в суд иск, потребовав восстановить его на работе и выплатить ему компенсацию в размере 100 тыс. руб.  

Искандер Ясавеев — доктор социологических наук. В 2000–2015 годах был доцентом кафедры социологии в Казанском федеральном университете (КФУ). Однако вынужден был покинуть вуз на фоне конфликта с бывшим ректором Ильшатом Гафуровым. В конце прошлого года господин Гафуров был арестован по обвинению в организации заказного убийства (господин Ясавеев еще в 2012 году писал обращение в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить причастность ректора к этому преступлению). После увольнения из КФУ Искандер Ясавеев стал работать в Санкт-Петербургском филиале ВШЭ. 

Социолог участвовал в различных протестных акциях, в том числе против проведения спецоперации РФ на Украине в начале года. Ему назначили пять суток ареста за участие в несогласованном мероприятии. 17 августа у господина Ясавеева и журналистов, сотрудничавших с российским отделением «Радио Свобода» (внесено Минюстом РФ в реестр иностранных агентов), в том числе с проектом «Idel.Реалии» (также признан иноагентом), прошли обыски. 7 октября Минюст РФ включил в список иноагентов самого господина Ясавеева. 

Господин Ясавеев связывает свое увольнение с получением статуса иноагента. Хотя, согласно приказу, он был уволен по п. 7 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ «в связи с отказом работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора». В своем заявление в суд социолог указал, что «не выполнен ряд норм указанной статьи». В том числе господину Ясавееву «неизвестны никакие организационные или технологические изменения, которые потребовали бы изменения условий» договора. «Я не был извещен за два месяца до прекращения действия трудового договора о предлагаемых изменениях его условий, соответственно не мог ни согласиться с ними, ни отказаться от них»,— отметил он. Также Искандера Ясавеев не был ознакомлен с приказом под роспись: он его получил по электронной почте спустя три дня после увольнения.  

На заседании в Вахитовском райсуде НИУ ВШЭ предоставили (копия есть у „Ъ“) возражения к заявлению Искандера Ясавеева. В документе сказано, что сотрудники ВШЭ с октября 2020 года временно работали в дистанционном режиме из-за пандемии COVID-19.  Искандер Ясавеев на должность старшего научного струнника был принят в феврале 2022 года и также работал удаленно. В то же время в июле прошлого года дистанционный режим в вузе был прекращен, и в августе сотрудники филиала должны были выйти на свои рабочие места. Однако господин Ясавеев, по данным ВШЭ, «не приступил к исполнению трудовых обязанностей». В НИУ ВШЭ отмечают, что социолог информировал вуз о своем нахождении в Казани и планах приехать в Санкт-Петербург только в октябре. По мнению вуза, преподаватель «выразил свой отказ от работы в новых условиях». Также во ВШЭ отметили, что у них нет обязанности предлагать другие вакантные должности, поскольку все они замещаются по конкурсу.  

При этом восстановление на работе Искандера Ясавеева, как считают в университете, приведет к нарушению «установленных законом ограничений, связанных со статусом иностранного агента». Во ВШЭ напомнили, что иностранные агенты не вправе осуществлять просветительскую деятельность в отношении несовершеннолетних в государственных организациях, которой и является вуз. Также иноагент не вправе получать государственную финансовую поддержку. А деятельность НИУ ВШЭ осуществляется за счет субсидий из федерального бюджета. В связи с этим ВШЭ требует отказать в удовлетворении требований господин Ясавеева. 

Вахитовский райсуд пока не вынес решения по делу. Следующее заседание назначено на 20 января. Искандер Ясавеев сообщил „Ъ“, что не согласен с возражениями вуза. «С октября 2015 года работал в НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге дистанционно, физически находясь в Казани. Мы ежегодно заключали соглашение о дистанционной работе»,— отметил он. 

Кирилл Антонов

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