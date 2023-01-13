Улица помнит

В Казани увековечили память бизнесмена и депутата Госдумы Айрата Хайруллина, который почти три года назад погиб при крушении вертолета. Его именем названа небольшая улица в Приволжском районе, где вырос господин Хайруллин, которая прежде носила название «2-я Газовая». Бывшие коллеги господина Хайруллина из «Единой России» отмечают огромные заслуги Айрата Хайруллина, в том числе в сельском хозяйстве: он «делал людей зажиточными». Представители оппозиции отмечают, что бывший депутат в молодости мог быть связан с криминалитетом, а потому Казань «не заслуживает», чтобы его имя носила улица.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Вчера на сайте мэрии Казани было опубликовано постановление горисполкома о переименовании улицы 2-я Газовая в честь бывшего депутаты Госдумы от Татарстана Айрата Хайруллина. Сам документ был подписан еще 29 декабря руководителем исполкома Рустемом Гафаровым. Согласно постановлению, теперь улица называется «улица Айрата Хайруллина — Айрат Хайруллин урамы». Дома на бывшей 2-й Газовой сохранят свои прежние адресные номера, сказано в документе.

Напомним, Айрат Хайруллин родился в Казани в 1970 году, окончил Казанский сельскохозяйственный институт. С 1995 года был депутатом Казанского городского совета, затем депутатом Госсовета республики. С 2003 года неоднократно избирался в Госдуму от Татарстана, состоял во фракции «Единая Россия». В последнем созыве он получил должность заместителя председателя комитета по аграрным вопросам. Ранее вместе со старшим братом Илшатом Хайруллиным он владел казанской пивоваренной компанией «Красный Восток», которая в 2006 году была продана Efes. В последние годы основным активом Айрата Хайруллина считались агрохолдинг «Красный Восток» и АО «Эдельвейс корпорейшн» (в том числе сеть супермаркетов «Эдельвейс»). По данным сервиса «Картотека.ру», он являлся совладельцем 22 предприятий. С 2008 года господин Хайруллин также занимал пост президента Национального союза производителей молока. Его личный доход по итогам 2018 года составлял почти 159 млн руб.— больше, чем у других представителей Татарстана в Госдуме. Журнал Forbes по итогам 2018 года включал господина Хайруллина в сотню самых богатых госслужащих России.

7 февраля 2020 года Айрат Хайруллин погиб в авиакатастрофе на 50-м году жизни. Вертолет Bell 407, которым пользовался депутат Госдумы, произвел жесткую посадку на лед Камы в шести километрах от Лаишево. В результате столкновения вертолета со льдом Айрат Хайруллин был зажат в кабине вертолета и погиб. Еще одного пассажира и пилота в тяжелом состоянии доставили в больницу. Они выжили. В мае 2022 года начался судебный процесс над пилотом вертолета, которого обвиняют в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.

В пресс-службе мэрии Казани „Ъ“ вчера сообщили, что еще в 2020 году «было коллективное обращение жителей» с просьбой увековечить память Айрата Хайруллина. Его подписали более 200 человек, в том числе педагоги и родители учащихся школы №82, которую окончил господин Хайруллин, а также жители улицы. Всего на данной улице располагаются четыре дома. Имя 2-й Газовой она получила в 1920-х, затем некоторое время называлась Трамвайной, с 1955 года — снова 2-й Газовой. «В этом микрорайоне расположена ещё одна улица с одноименным названием «Газовая», которое связано с историческим фактом нахождения здесь первого газового завода Казани. Этот момент также учитывался при принятии решения о переименовании улицы»,— объяснили „Ъ“ в мэрии.

Администрация Приволжского района окажет содействие жителям в замене документов. «В частности, в соседнем подростковом клубе „Джалиль“ будет организован пункт приема УФМС. Сотрудники администрации в субботу начнут поквартирный обход жителей для их информирования»,— сказали в мэрии.

За последние годы это не первый случай для Казани, когда улицы переименовывают в честь политических деятелей нового времени. Так, в 2015 году улица Эсперанто в центре Казани была переименована в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который здравствует по сей день. Это вызвало протесты горожан. В Казани прошли публичные акции, в том числе несогласованные, а позже местные жители обратились в суд, но так и не смогли добиться отмены решения казанских властей.

Опрошенные „Ъ“ политики по-разному отнеслись к переименованию 2-й Газовой. «Я хорошо знал Айрата Хайруллина, это выдающийся человек»,— заявил „Ъ“ депутат Госсовета Татарстана от «Единой России» Ильшат Аминов, который руководит телерадиокомпаний «Новый век». Господин Аминов подчеркнул, что Айрат Хайруллин «много сделал для сбережения народа». «У него огромные достижения в сельском хозяйстве. Не многие даже знают, какие огромные силы и средства тратил, чтобы возродить деревню, делал людей зажиточными, дал им нормальные условия для работы, хорошую зарплату»,— отметил единоросс.

Бывший вице-спикер Госсовета, заместитель секретаря регионального политсовета «Единой России» Римма Ратникова вспомнила, что вместе с господином Хайруллиным работала над партийным проектом «Российское село». «Он сделал много, да»,— констатировала она. При этом госпожа Ратникова сказала, что «мы не знаем, каким он был в молодости, мы знаем то, как мы с ним работали». «Это действительно был очень хороший депутат, очень отзывчивый»,— сказала госпожа Ратникова.

Руководитель фракции КПРФ в думе Казани Алексей Серов сообщил „Ъ“, что в топонимической комиссии, членом которой он является, «обсуждения переименования улицы 2-й Газовой в улицу Айрата Хайруллина не было». «По крайней мере, мне об этом неизвестно. В базе топонимической комиссии много имен, которые ожидают своего увековечения»,— сказал господин Серов. Он полагает, что «по чьему-то мнению, Хайруллин может быть достоин наименования улицы». Однако сам коммунист считает, что «любые переименования должны идти от жителей улицы, должна быть форма проявления ими такой инициативы». Он добавил, что в Казани «огромное количество новых жилых массивов, проектируются достаточно широкие улицы». «Их можно назвать именами достойных и известных жителей Казани, не прибегая к наименованию существующих. Иначе это вносит сумятицу. Пусть на этой улице живет немного людей, все равно переименование доставит им неудобства»,— заключил Алексей Серов.

«Я крайне негативно отношусь к переименованию улицы,— сказал „Ъ“ председатель татарстанского отделения «Яблока» Руслан Зинатуллин, отметив, что Айрат Хайруллин в молодости мог быть связан с группировкой «Газовские». Он называет переименование улицы «плевком в общественность и по сути поддержкой криминалитета». «Я считаю, Казань не заслуживает такого»,— подчеркнул партиец.

Кирилл Антонов