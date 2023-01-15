Динамика цен на вторичную недвижимость на крупнейших региональных рынках России

Средняя цена (тыс. руб. за кв. м) Динамика (%) янв.22 дек.22 янв.23 За год За месяц Москва 303,4 302,2 303,7 0,10% 0,50% Санкт-Петербург 194,4 199,8 201,2 3,50% 0,70% Казань 135,2 143,9 144,6 7,00% 0,50% Нижний Новгород 108,8 116,9 118,7 9,10% 1,50% Краснодар 110,7 113,5 117,1 5,80% 3,20% Новосибирск 100,6 111,8 112,6 11,90% 0,70% Екатеринбург 98,4 106,9 108,9 10,70% 1,90% Ростов-на-Дону 93 105,6 108 16,10% 2,30% Уфа 93,7 104,7 105,7 12,80% 1,00% Самара 89,6 101,7 104,5 16,60% 2,80% Красноярск 90,6 101,2 101,1 11,60% –0,10% Омск 78 87 88,8 13,80% 2,10% Воронеж 80,3 87 88,2 9,80% 1,40% Пермь 79,5 86,6 87,2 9,70% 0,70% Волгоград 69,8 81,7 82,8 18,60% 1,30% Челябинск 58 68,6 70,2 21,00% 2,30% Московская область 156,2 158,4 156 –0,10% –1,50% Ленинградская область 125,3 135,9 133,7 18,60% –1,60%