Динамика цен на вторичную недвижимость на крупнейших региональных рынках России

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|Средняя цена (тыс. руб. за кв. м)
|Динамика (%)
|янв.22
|дек.22
|янв.23
|За год
|За месяц
|Москва
|303,4
|302,2
|303,7
|0,10%
|0,50%
|Санкт-Петербург
|194,4
|199,8
|201,2
|3,50%
|0,70%
|Казань
|135,2
|143,9
|144,6
|7,00%
|0,50%
|Нижний Новгород
|108,8
|116,9
|118,7
|9,10%
|1,50%
|Краснодар
|110,7
|113,5
|117,1
|5,80%
|3,20%
|Новосибирск
|100,6
|111,8
|112,6
|11,90%
|0,70%
|Екатеринбург
|98,4
|106,9
|108,9
|10,70%
|1,90%
|Ростов-на-Дону
|93
|105,6
|108
|16,10%
|2,30%
|Уфа
|93,7
|104,7
|105,7
|12,80%
|1,00%
|Самара
|89,6
|101,7
|104,5
|16,60%
|2,80%
|Красноярск
|90,6
|101,2
|101,1
|11,60%
|–0,10%
|Омск
|78
|87
|88,8
|13,80%
|2,10%
|Воронеж
|80,3
|87
|88,2
|9,80%
|1,40%
|Пермь
|79,5
|86,6
|87,2
|9,70%
|0,70%
|Волгоград
|69,8
|81,7
|82,8
|18,60%
|1,30%
|Челябинск
|58
|68,6
|70,2
|21,00%
|2,30%
|Московская область
|156,2
|158,4
|156
|–0,10%
|–1,50%
|Ленинградская область
|125,3
|135,9
|133,7
|18,60%
|–1,60%