На Кубани число корпоративных банкротств снизилось на 0,3% за год

Число корпоративных банкротств в Краснодарском крае в 2022 году снизилось на 0,3% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Данные об этом опубликовал Федресурс.

Всего за прошлый год в регионе несостоятельными признали 314 компаний. Край занимает четвертое место среди субъектов РФ по показателю. Лидером списка стала Москва (1,9 тыс. банкротств, -7%). Далее следуют Московская область (759 банкротств, -4,3%) и Санкт-Петербург (699 банкротств, -12,7%).

В целом по России число корпоративных банкротств в 2022 году снизилось на 12,2% в сравнении с предыдущим годом и составило 9 тыс. эпизодов.

Как отметил глава Федресурса Алексей Юхнин, после завершения действия моратория всплеска корпоративных банкротств не произошло, поэтому роста показателя в дальнейшем не предвидится.

Анастасия Донскова

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