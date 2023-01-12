В почете, но не у всех

Председатель Шестого кассационного суда Александр Ефанов стал почетным гражданином Самарской области, несмотря на то, что депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн попросил главу региона отложить присвоение этого звания из-за проверок правоохранительных органов. Ранее парламентарий направил обращение в Высшую квалификационную коллегию судей и Генпрокуратуру с требованием проверить действия Александра Ефанова, в том числе на взяточничество. Вместе с председателем суда высшей награды Самарской области удостоился и председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид ­Михельсон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александру Ефанову награда присвоена «за заслуги в укреплении законности, защиту прав и законных интересов граждан»

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Александру Ефанову награда присвоена «за заслуги в укреплении законности, защиту прав и законных интересов граждан»

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Председатель Шестого кассационного суда общей юрисдикции Александр Ефанов и председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон стали почетными гражданами Самарской области. Постановления о присвоении соответствующего звания подписал губернатор Дмитрий Азаров. Документы размещены на портале правовой информации.

Как уточнили в правительстве региона, Александру Ефанову награда была присвоена «за заслуги в укреплении законности, значительный вклад в повышение уровня доступности отправления правосудия, защиту прав и законных интересов граждан». Высокое звание Леониду Михельсону было присвоено «за большой вклад в социально-экономическое развитие Самарской области, активную благотворительную и общественную деятельность».

• Александр Ефанов был назначен председателем Шестого кассационного суда в 2018 году. В 1996–2005 годах был председателем Самарского гарнизонного военного суда. Затем в июле 2005 года работал председателем Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда.

Леонид Михельсон в 1987 году возглавил «Куй­бышевтрубопроводстрой». В 1991 году трест был преобразован в «Нову», с 1987 по 1994 годы господин Михельсон был его управляющим. Затем стал генеральным директором управляющей компании «Новафин­инвест». С 2003 года — член совета директоров и председатель правления ПАО ­«НОВАТЭК».

Перед этим депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн направил Дмитрию Азарову телеграмму и попросил губернатора отложить присвоение звания почетного гражданина Самарской области Александру Ефанову. Депутат отметил, что Генпрокуратура РФ и Следственный комитет РФ проводят проверки в отношении господина Ефанова в связи «с совершением им действий, в которых предусматриваются признаки составов уголовного ­преступления».

Парламентарий посчитал, что решение этого вопроса следует отложить до окончания процессуальных проверок в отношении главы кассационного суда: «Нельзя присваивать высшее звание региона человеку, публично заподозренному в коррупции и взятках, даже если он твой друг». «Я не знаю, какими “особыми заслугами” и “выдающимся вкладом” в развитие региона прославился гн Ефанов. …Со своей стороны, сделаю все, чтобы он действительно получил по заслугам»,— написал депутат в своем Telegram-канале.

В пресс-службе кассационного суда ситуацию не комментируют. В правительстве Самарской области до выхода номера в печать получить комментарий не удалось.

«Не могу судить об обоснованности претензий Александра Хинштейна к главе Шестого кассационного суда Ефанову. Но мне также неизвестны от слова „вообще“ его заслуги перед Самарской областью, позволяющие наградить его званием почетного гражданина региона»,— прокомментировал ситуацию у себя в Telegram-канале депутат Госдумы от Самарской области Михаил Матвеев.

Парламентарий считает, что звание почетного гражданина региона нужно присваивать голосованием депутатов губдумы: «Не кажется ли вам странным/неправильным, что звание Почетного гражданина Самарской области присваивается единолично губернатором, а не, скажем, голосованием Самарской губернской думы? Как это происходит, например, со званием почетного гражданина города, где голосуют депутаты городской думы. При всем уважении к Дмитрию Игоревичу: не много ли он на себя, грешного, берет? …Звание почетного гражданина области не персональная награда губернатора вроде его почетной грамоты или благодарственного письма? Это все-таки высшая награда региона. Может быть, если бы присвоение звания было решением коллегиального органа, например губдумы, и споров было бы меньше об объективности ­решений?»

В декабре минувшего года Александр Хинштейн обратился в Высшую квалификационную коллегию судей и Генпрокуратуру с требованием проверить действия Александра Ефанова, в том числе на взяточничество. По данным депутата, председатель суда «разъезжает по региону» на Toyota Sequoia, принадлежащем коммерческой организации. Согласно информации парламентария, автомобиль принадлежит ООО «Управляющая компания „Сервис Тон-Авто“» (входит в автомобильный холдинг «Тон-Авто»), подконтрольному бывшему главе Жигулевска Александру Курылину. Предприниматель рассказал, что автомобиль Toyota Sequoia был куплен для себя, но позже он решил сдать транспорт в аренду Александру Ефанову как частному лицу. «Все техническое обслуживание и ремонт производится за счет Александра Ефанова, так как машина негарантийная»,— отметил Александр Курылин. Глава «Тон-Авто» добавил, что между холдингом и кассационным судом нет никаких отношений.

Ранее Александр Хинштейн потребовал проверить действия председателя Шестого кассационного суда из-за покупки им земельного участка площадью почти 4995 кв. м на острове Поджабный за 860 тыс. руб. Александр Ефанов выкупил его летом этого года у ООО «Эра», совладельцем которого в 2014–2016 годах был его сын Иван Ефанов, возглавляющий департамент цифровизации администрации губернатора. О начале проверки пока не сообщалось.

Ани Айвазян