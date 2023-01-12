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В почете, но не у всех

Глава Шестого кассационного суда стал почетным гражданином Самарской области, несмотря на жалобы депутата

Председатель Шестого кассационного суда Александр Ефанов стал почетным гражданином Самарской области, несмотря на то, что депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн попросил главу региона отложить присвоение этого звания из-за проверок правоохранительных органов. Ранее парламентарий направил обращение в Высшую квалификационную коллегию судей и Генпрокуратуру с требованием проверить действия Александра Ефанова, в том числе на взяточничество. Вместе с председателем суда высшей награды Самарской области удостоился и председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид ­Михельсон.

Александру Ефанову награда присвоена «за заслуги в укреплении законности, защиту прав и законных интересов граждан»

Александру Ефанову награда присвоена «за заслуги в укреплении законности, защиту прав и законных интересов граждан»

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Александру Ефанову награда присвоена «за заслуги в укреплении законности, защиту прав и законных интересов граждан»

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Председатель Шестого кассационного суда общей юрисдикции Александр Ефанов и председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон стали почетными гражданами Самарской области. Постановления о присвоении соответствующего звания подписал губернатор Дмитрий Азаров. Документы размещены на портале правовой информации.

Как уточнили в правительстве региона, Александру Ефанову награда была присвоена «за заслуги в укреплении законности, значительный вклад в повышение уровня доступности отправления правосудия, защиту прав и законных интересов граждан». Высокое звание Леониду Михельсону было присвоено «за большой вклад в социально-экономическое развитие Самарской области, активную благотворительную и общественную деятельность».

• Александр Ефанов был назначен председателем Шестого кассационного суда в 2018 году. В 1996–2005 годах был председателем Самарского гарнизонного военного суда. Затем в июле 2005 года работал председателем Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда.

Леонид Михельсон в 1987 году возглавил «Куй­бышевтрубопроводстрой». В 1991 году трест был преобразован в «Нову», с 1987 по 1994 годы господин Михельсон был его управляющим. Затем стал генеральным директором управляющей компании «Новафин­инвест». С 2003 года — член совета директоров и председатель правления ПАО ­«НОВАТЭК».

Перед этим депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн направил Дмитрию Азарову телеграмму и попросил губернатора отложить присвоение звания почетного гражданина Самарской области Александру Ефанову. Депутат отметил, что Генпрокуратура РФ и Следственный комитет РФ проводят проверки в отношении господина Ефанова в связи «с совершением им действий, в которых предусматриваются признаки составов уголовного ­преступления».

Парламентарий посчитал, что решение этого вопроса следует отложить до окончания процессуальных проверок в отношении главы кассационного суда: «Нельзя присваивать высшее звание региона человеку, публично заподозренному в коррупции и взятках, даже если он твой друг». «Я не знаю, какими “особыми заслугами” и “выдающимся вкладом” в развитие региона прославился гн Ефанов. …Со своей стороны, сделаю все, чтобы он действительно получил по заслугам»,— написал депутат в своем Telegram-канале.

В пресс-службе кассационного суда ситуацию не комментируют. В правительстве Самарской области до выхода номера в печать получить комментарий не удалось.

«Не могу судить об обоснованности претензий Александра Хинштейна к главе Шестого кассационного суда Ефанову. Но мне также неизвестны от слова „вообще“ его заслуги перед Самарской областью, позволяющие наградить его званием почетного гражданина региона»,— прокомментировал ситуацию у себя в Telegram-канале депутат Госдумы от Самарской области Михаил Матвеев.

Парламентарий считает, что звание почетного гражданина региона нужно присваивать голосованием депутатов губдумы: «Не кажется ли вам странным/неправильным, что звание Почетного гражданина Самарской области присваивается единолично губернатором, а не, скажем, голосованием Самарской губернской думы? Как это происходит, например, со званием почетного гражданина города, где голосуют депутаты городской думы. При всем уважении к Дмитрию Игоревичу: не много ли он на себя, грешного, берет? …Звание почетного гражданина области не персональная награда губернатора вроде его почетной грамоты или благодарственного письма? Это все-таки высшая награда региона. Может быть, если бы присвоение звания было решением коллегиального органа, например губдумы, и споров было бы меньше об объективности ­решений?»

В декабре минувшего года Александр Хинштейн обратился в Высшую квалификационную коллегию судей и Генпрокуратуру с требованием проверить действия Александра Ефанова, в том числе на взяточничество. По данным депутата, председатель суда «разъезжает по региону» на Toyota Sequoia, принадлежащем коммерческой организации. Согласно информации парламентария, автомобиль принадлежит ООО «Управляющая компания „Сервис Тон-Авто“» (входит в автомобильный холдинг «Тон-Авто»), подконтрольному бывшему главе Жигулевска Александру Курылину. Предприниматель рассказал, что автомобиль Toyota Sequoia был куплен для себя, но позже он решил сдать транспорт в аренду Александру Ефанову как частному лицу. «Все техническое обслуживание и ремонт производится за счет Александра Ефанова, так как машина негарантийная»,— отметил Александр Курылин. Глава «Тон-Авто» добавил, что между холдингом и кассационным судом нет никаких отношений.

Ранее Александр Хинштейн потребовал проверить действия председателя Шестого кассационного суда из-за покупки им земельного участка площадью почти 4995 кв. м на острове Поджабный за 860 тыс. руб. Александр Ефанов выкупил его летом этого года у ООО «Эра», совладельцем которого в 2014–2016 годах был его сын Иван Ефанов, возглавляющий департамент цифровизации администрации губернатора. О начале проверки пока не сообщалось.

Ани Айвазян

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