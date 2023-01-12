МЧС предупредило о гололеде и морозах на Кубани 13 января

В Краснодарском крае 13 января возможны морозы и образование гололеда. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю со ссылкой на Краснодарский ЦГМС.

По краю ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Температура воздуха ночью составит от -3 до -8 градусов ночью и от 1 до 5 градусов днем. Скорость ветра восточной четверти будет достигать 12 метров в секунду, в отдельных районах — 15–18 м/с.

На Черноморском побережье переменная облачность, без осадков. Порывы ветра местами будут достигать 14 м/с. Температура воздуха ночью составит от 4 до -1 градуса, днем — от 6 до 11 градусов.

В Краснодаре без осадков. Ночью и утром туман. Скорость ветра будет достигать 4–9 м/с. Температура воздуха ночью -4...-6 градусов.

Анастасия Донскова

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