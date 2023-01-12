Компания Microsoft позволит своим сотрудникам уходить в нелимитированный отпуск. Специалисты, проживающие в Соединенных Штатах, смогут проводить на отдыхе столько дней в году, сколько сами пожелают. Работающих за пределами США это послабление не затронет. Новые правила вступят в силу на следующей неделе. Microsoft — не единственная западная компания, практикующая подобный подход. Этим правилам также следуют, например, Netflix и Oracle.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

“Ъ FM” поинтересовался у российских работодателей: готовы ли они предоставить своим сотрудникам бессрочный оплачиваемый отпуск? Мнения на этот счет разделились:

Ирина Жарова-Райт, управляющий партнер инвестиционной группы Sesegar: «Когда человеку что-то запрещают, то ему хочется больше. В таком случае проявится и характер работника, потому что есть какие-то разумные дни отдыха, а есть злоупотребления. Думаю, что тех, кто будет злоупотреблять, аккуратно попросят из компании. Но, когда тебе не запрещено, то ты берешь ровно столько, сколько нужно тебе. На самом деле, очень хорошая инновация. Я даже подумала, что готова внедрить подобную практику, мне это действительно нравится. Непонятно только, как все это оформить с точки зрения КЗОТ». Павел Кулаков, генеральный директор компании Oxygen: «В IT-компаниях большое количество людей, которые работают не только и не столько за деньги, сколько за идею. Если задача — это вызов, я вижу по своей команде, они не смотрят на отпуска, на какие-то выходные, они могут работать днями и ночами, пока не реализуют ту задачу, в которую они верят. И к тому моменту, когда они реализовали проект, они, безусловно, выгорели. Им надо восполнить свой ресурс. Это перспектива чуть более отдаленного будущего, но при этом даже мы в отделе кадров начинаем проговаривать такие вещи, как индивидуальный подход к тому, чтобы дать возможность выгоревшим сотрудникам уйти в отпуск на месяц-два, чтобы переключиться и прийти на работу с новыми силами». Андрей Алясов, генеральный директор агентства Changellenge: «В США, насколько я помню, оптимум, который дается сотрудникам на отпуск, составляет примерно две недели. В России официально у сотрудника в два раза больше времени на оплачиваемый отдых. Я бы сказал, что у нас потребность в этой активности сейчас несколько меньше. Как правило, сотрудники в малом и среднем бизнесе не отгуливают все четыре недели за год. У меня в компании подобной практики нет.

Но у нас иногда практикуется отпуск на месяц на личные цели и задачи. Например, одна из моих коллег ездила на чемпионат мира в Катаре, ей просто интересно было получить волонтерский опыт. А другая сотрудница просто выгорела, и ей необходимо было время, чтобы просто прийти в себя».

Некоторые западные игроки, в прошлом вводившие практику неограниченных отпусков, уже успели отказаться от этой новации. Например, компания Kickstarter. Там пришли к выводу, что при нелимитированном режиме сотрудники в итоге отдыхают меньше, чем при стандартном подходе с заранее оговоренным числом дней отпуска.

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Лилия Галявиева