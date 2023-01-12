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На реализацию нацпроектов в Орловской области планируется направить около 8 млрд рублей

8,2 млрд руб. (в том числе 6,3 млрд руб. из федерального бюджета) направят в 2023 году на реализацию нацпроектов в Орловской области, рассказал вице-губернатор региона по экономике и финансам Вадим Тарасов в ходе совещания с главами муниципальных образований. Регион примет участие в 44 региональных проектах нацпроектов. 3,7 млрд руб. из этой суммы будет распределено муниципальным образованиям на реализацию муниципальных проектов, в том числе 2,5 млрд руб. из федерального бюджета и 1,2 млрд руб. — из регионального.

Средства пойдут на строительство и ремонт школ, домов культуры, музеев. а также станции умягчения Окского водозаборного узла. Также планируется расселить 4,9 тыс. кв. м аварийного жилья и переселить не менее 400 человек, улучшив их жилищные условия. Кроме того, планируется благоустроить не менее 86 дворовых территорий, а также 48 зон отдыха, включая скверы и парки. Дополнительно на создание современных общественных пространств будет направлено 520 млн руб. — это средства гранта за победу во Всероссийском конкурсе проектов комфортной городской среды.

Владимир Зоркий

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