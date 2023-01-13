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Коммерсантъ FM
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Девайс прибору не товарищ

Белый дом поддержит перевод науки на российскую аппаратуру

Белый дом планирует увеличить в 2023 году грантовую поддержку обновления приборной базы науки на 3,7 млрд руб.— до 15,5 млрд руб. Получить денеги смогут около 200 научных организаций, обязательное условие — закупка российского оборудования. В 2021 году его доля составляла порядка 10%, в 2022 году — около 15%, в 2023 году показатель должен вырасти до 20%. По словам главы Минобрнауки Валерия Фалькова, обновление приборной базы в сегодняшних реалиях ориентировано не только на производство конкурентоспособных технологий, но и на снижение зависимости от иностранных комплектующих. По некоторым направлениям она достигает 90%, что особенно критично в условиях санкций.

Помимо желания властей для обеспечения науки новым российским оборудованием потребуется технологическое перевооружение его производителей

Помимо желания властей для обеспечения науки новым российским оборудованием потребуется технологическое перевооружение его производителей

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Помимо желания властей для обеспечения науки новым российским оборудованием потребуется технологическое перевооружение его производителей

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Правительство планирует на треть, до 15,5 млрд руб. (на 3,7 млрд руб.), увеличить объем грантов для обновления приборной базы науки в 2023 году. Средства смогут получить около 200 научных организаций в рамках нацпроекта «Наука и университеты», пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. При этом в закупках обязательно должно присутствовать российское оборудование: минимальная его доля в 2022 году составляла около 15%, на 2023 год порог — не менее 20%. Ранее Владимир Путин на встрече с молодыми учеными сетовал, что в РФ велика зависимость от иностранной приборной базы (до 90%). Ситуацию обострили санкции, и в 2022 году была утверждена «дорожная карта» до 2030 года, а Минобрнауки совместно с Минпромторгом разработали федеральный проект «Развитие отечественного приборостроения для научных исследований».

Наибольшие суммы заявок на 2023 год — 567,5 млн и 454 млн руб.— приходятся на МГУ и Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН (ФИАН). По словам директора ФИАН Николая Колачевского, самой крупной закупкой (около 80 млн руб.) станет модернизация ростовой установки для микроэлектроники. В целом же доля российских приборов в заявке института составляет более 30%, включая лазерные системы, оптику, установки для создания микро- и наноструктур, а также вакуумное и технологическое оборудование. Ректор НИЯУ МИФИ Владимир Шевченко напоминает, что в ноябре 2022 года университет, МФТИ, МГТУ имени Баумана, МИЭТ и др. объединились в консорциум «Научное приборостроение» ради его возрождения. «Потенциальный спрос велик: в последние годы в РФ научные приборы закупались на сумму около 30 млрд руб. в год, порядка 80% из нее приходилось на импорт»,— отмечает он. Дефицит по ряду приборов, не поставляемых сейчас в страну, начнет ощущаться довольно скоро. Консорциум обсуждает изготовление десятков товарных позиций, по 15 из них работы уже начались. Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов отмечает: кроме высокотехнологичных установок со сроком службы в десятилетия, научные коллективы нуждаются в химреактивах и расходниках, отсутствие аналогов которых в РФ может парализовать исследования — консорциум должен решить и эту проблему.

Напомним, что «майский» указ президента №204 требовал к 2024 году обновления приборной базы науки не менее чем на 50% — на этом базировались и амбиции по получению научных результатов мирового уровня (нацпроект «Наука и университеты» должен ввести РФ в пятерку ведущих стран по научным открытиям в приоритетных областях). При этом, как ранее отмечали в ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, информация о состоянии научной приборной базы ограничена, а по данным обследования 2016 года к категории новейшего оборудования (до пяти лет) относится менее половины (46,8% по стоимости). В Российском научно-исследовательском институте экономики, политики и права в научно-технической сфере (РИЭПП) “Ъ” сообщили, что средний возраст оборудования в центрах коллективного пользования (ЦКП) составляет десять лет, а «степень устаревания приборной базы ЦКП сильно различается: старше всего (18–29 лет) оборудование для астрономических исследований, ядерной физики и физики высоких энергий, радиационные аналитические приборы». Там также оценили необходимость в отечественном научном оборудовании менее чем в 1% общей потребности: практически все оно закупается за рубежом. Так, в оборудовании для спектрометрии ядерного магнитного резонанса, электронного парамагнитного резонанса, астрономических исследований респонденты фиксируют отсутствие российских аналогов — либо необходимость серьезного технологического перевооружения их производителей.

Венера Петрова

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