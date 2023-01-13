Девайс прибору не товарищ

Белый дом планирует увеличить в 2023 году грантовую поддержку обновления приборной базы науки на 3,7 млрд руб.— до 15,5 млрд руб. Получить денеги смогут около 200 научных организаций, обязательное условие — закупка российского оборудования. В 2021 году его доля составляла порядка 10%, в 2022 году — около 15%, в 2023 году показатель должен вырасти до 20%. По словам главы Минобрнауки Валерия Фалькова, обновление приборной базы в сегодняшних реалиях ориентировано не только на производство конкурентоспособных технологий, но и на снижение зависимости от иностранных комплектующих. По некоторым направлениям она достигает 90%, что особенно критично в условиях санкций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Помимо желания властей для обеспечения науки новым российским оборудованием потребуется технологическое перевооружение его производителей

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Помимо желания властей для обеспечения науки новым российским оборудованием потребуется технологическое перевооружение его производителей

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Правительство планирует на треть, до 15,5 млрд руб. (на 3,7 млрд руб.), увеличить объем грантов для обновления приборной базы науки в 2023 году. Средства смогут получить около 200 научных организаций в рамках нацпроекта «Наука и университеты», пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. При этом в закупках обязательно должно присутствовать российское оборудование: минимальная его доля в 2022 году составляла около 15%, на 2023 год порог — не менее 20%. Ранее Владимир Путин на встрече с молодыми учеными сетовал, что в РФ велика зависимость от иностранной приборной базы (до 90%). Ситуацию обострили санкции, и в 2022 году была утверждена «дорожная карта» до 2030 года, а Минобрнауки совместно с Минпромторгом разработали федеральный проект «Развитие отечественного приборостроения для научных исследований».

Наибольшие суммы заявок на 2023 год — 567,5 млн и 454 млн руб.— приходятся на МГУ и Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН (ФИАН). По словам директора ФИАН Николая Колачевского, самой крупной закупкой (около 80 млн руб.) станет модернизация ростовой установки для микроэлектроники. В целом же доля российских приборов в заявке института составляет более 30%, включая лазерные системы, оптику, установки для создания микро- и наноструктур, а также вакуумное и технологическое оборудование. Ректор НИЯУ МИФИ Владимир Шевченко напоминает, что в ноябре 2022 года университет, МФТИ, МГТУ имени Баумана, МИЭТ и др. объединились в консорциум «Научное приборостроение» ради его возрождения. «Потенциальный спрос велик: в последние годы в РФ научные приборы закупались на сумму около 30 млрд руб. в год, порядка 80% из нее приходилось на импорт»,— отмечает он. Дефицит по ряду приборов, не поставляемых сейчас в страну, начнет ощущаться довольно скоро. Консорциум обсуждает изготовление десятков товарных позиций, по 15 из них работы уже начались. Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов отмечает: кроме высокотехнологичных установок со сроком службы в десятилетия, научные коллективы нуждаются в химреактивах и расходниках, отсутствие аналогов которых в РФ может парализовать исследования — консорциум должен решить и эту проблему.

Напомним, что «майский» указ президента №204 требовал к 2024 году обновления приборной базы науки не менее чем на 50% — на этом базировались и амбиции по получению научных результатов мирового уровня (нацпроект «Наука и университеты» должен ввести РФ в пятерку ведущих стран по научным открытиям в приоритетных областях). При этом, как ранее отмечали в ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, информация о состоянии научной приборной базы ограничена, а по данным обследования 2016 года к категории новейшего оборудования (до пяти лет) относится менее половины (46,8% по стоимости). В Российском научно-исследовательском институте экономики, политики и права в научно-технической сфере (РИЭПП) “Ъ” сообщили, что средний возраст оборудования в центрах коллективного пользования (ЦКП) составляет десять лет, а «степень устаревания приборной базы ЦКП сильно различается: старше всего (18–29 лет) оборудование для астрономических исследований, ядерной физики и физики высоких энергий, радиационные аналитические приборы». Там также оценили необходимость в отечественном научном оборудовании менее чем в 1% общей потребности: практически все оно закупается за рубежом. Так, в оборудовании для спектрометрии ядерного магнитного резонанса, электронного парамагнитного резонанса, астрономических исследований респонденты фиксируют отсутствие российских аналогов — либо необходимость серьезного технологического перевооружения их производителей.

Венера Петрова