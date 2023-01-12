Детям чиновников укажут цель

Правительство Саратовской области выяснит, почему дети чиновников, направленные обучаться в вузы региона по целевому назначению, отказываются отрабатывать свое образование и уезжают в крупные города, в том числе в Москву. Факты были выявлены во время прокурорской проверки, которая идет с прошлого года. В надзорном ведомстве уточнили, что из 147 саратовских студентовцелевиков, окончивших СГМУ имени Разумовского, работать в районы поехали чуть больше трети. Чиновники и депутаты называют сложившуюся ситуацию недопустимой и планируют изменить ее, в том числе — на законодательном уровне. Юристы считают, что сделать это просто: для этого нужно поднять штраф за расторжение договора на обучение по целевому направлению со 150 тыс. до нескольких миллионов рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Студенты медицинского университета чаще других отказываются отрабатывать образование по целевому направлению

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Студенты медицинского университета чаще других отказываются отрабатывать образование по целевому направлению

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин пообещал изучить ситуацию со студентами, отучившимися в вузах региона по целевому направлению, но не поехавшими отрабатывать образование в селах, а отправившимися в Москву. Целевое направление на обучение в вузе подразумевает льготное поступление абитуриентов в учебные заведения при условии последующей отработки выпускником определенного срока по специ­альности.

Среди «отказников» оказались дети чиновников районных администраций региона и членов облправительства. Этот факт господин Бусаргин назвал возмутительным. «Местные чиновники в первую очередь и работают для того, чтобы люди из районов не уезжали. Чтобы в больницах были врачи, в школах — учителя. Они должны прививать своим детям любовь к своей малой родине. Вместо этого — стараются отправить своих детей в крупные города»,— заметил Роман Бусаргин.

Губернатор подтвердил, что аналогичное нарушение выявлено и среди чиновников облправительства. «Они связывают судьбу своих детей не с родным регионом, а с Москвой. Использовать свою должность в интересах родственников непозволительно ни для кого»,— возмутился он.

Глава региона пообещал вместе с прокуратурой изучить ситуацию со студентами-«отказ­никами» и разобрать каждый случай в отдельности. «Пройдем по всей цепочке выдачи целевых направлений. Отдельно посмотрим — кто ставил подписи под ними? Почему не было контроля за возвращением „целевиков“ в районы?» — пояснил Роман Бусаргин.

Он намерен в ближайшее время провести совещание с главами районов, где выявлены такие факты, а также поработать над изменением всей системы целевого образования — «чтобы целевые направления получали молодые люди, которые действительно хотят принести пользу родному району, области».

Ранее на проблему обратил внимание спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он назвал некоторые районы, где были выявлены подобные факты. «Руководитель структурного подразделения ЗАТО Михайловское отправил своего ребенка в вуз, он поступил на льготных основаниях и не вернулся. Не приехали четыре врача в Романовский район, хотя вопросы жилья были решены. Министр отправляет своего ребенка (на обучение. — «Ъ») для будущей работы у себя в министерстве, выступая заказчиком. Первый замминистра другого министерства — своего ребенка, и дальше по списку. Калининский район — один из руководителей. Алгайский район — опять один из руководителей района отправил (ребенка на обучение. — «Ъ»)»,— уточнил парламентарий.

Он попросил губернатора найти способ, как наказать родителей.

Спикер Саратовской областной думы Михаил Исаев напомнил, что целевой набор является одним из возможных механизмов по улучшению кадровой ситуации на сельских территориях, однако им «активно пользовались местные чиновники, экономя на оплате обучения своих детей». «Такие „целевики“ не вернулись обратно на работу в те районы, откуда были направлены на учебу, а остались строить карьеру в более крупных городах. То есть чиновники, поднимая проблему нехватки специалистов, в то же время активно этому способствовали. Про коррупционную составляющую этого вопроса говорить даже не приходится, ответ на поверхности»,— отметил господин Исаев.

Он пообещал принять меры к изменению ситуации, в том числе — на законодательном уровне. «Внесем соответствующие изменения. Поручение провести анализ нормативно-правовой базы по данному направлению уже дано профильным комитетам»,— прокомментировал вопрос Михаил Исаев.

В администрации Александровогайского района не смогли прокомментировать результаты прокурорской проверки, сославшись на то, что руководство — глава и его первый заместитель — находятся в Саратове. В министерстве здравоохранения региона пояснили, что массовых случаев отказов студентовцелевиков от работы в районах они не наблюдают, хотя «единичные встречаются», и причины у всех разные. «Свадьбы, болезни, переезды родственников, жен и так далее,— отметил министр Олег Костин.— Я скажу, в чем меня эта проблема беспокоит: студент учится шесть лет, и план мы строим на шесть лет. А потом он свое решение резко меняет. А мы не можем так же резко план изменить — за три месяца невозможно обучить новой специальности. И нам снова нужно ждать шесть лет. А в некоторых малонаселенных пунктах работают по одному специалисту — один лор, один окулист. И замены нет».

В прокуратуре Саратовской области «Ъ» сообщили, что проверка соблюдения законодательства об образовании в части исполнения студентами, отучившимися по целевому направлению, условий соответствующего договора, началась в прошлом году и до сих пор идет. На сегодняшний день больше всего подобных фактов выявлено среди студентов СГМУ.Начальник отдела по надзору за исполнением законов в социальной сфере облпрокуратуры Антон Родвиков сообщил, что из 147 студентов, отучившихся в медвузе по целевому направлению, в прошлом году поехали работать в районы только 37%. По другим высшим образовательным заведениям цифры меньше, поскольку и студентов«целевиков» в них меньше: в СГУ по целевому направлению в прошлом году выпустились 15 человек, в ПИУ им. Столыпина — четверо. «У нас есть федеральный закон об образовании, и в нем есть отсылка на постановление правительства РФ по целевому обу­чению. Есть типовая форма проекта, и там определена обязанность, что обучившийся по целевому направлению должен отработать три года в месте, откуда он был направлен. Но такие студенты выпускаются, просто расторгают договора о целевом обучении, оплачивают штрафные санкции — порядка 150 тыс. руб.— и идут работать туда, куда они хотят — могут в коммерческие организации, могут переехать в другой регион, и заставить их поехать работать по целевому назначению невозможно»,— отметил представитель надзорного ведомства.

Руководитель юридического бюро «Аргументъ» Андрей Ларин считает, что ответственность на чиновнике, подписавшем целевое направление, может лежать в том случае, если он подписал направление на обучение своего родственника. «Это может стать поводом для разбирательства и поиска некой коррупционной составляющей, но, если направление подписывает не он, а кто-то другой, я не знаю, что тут можно предъявить… Способ борьбы с этим явлением очень простой — штраф не в 150 тыс. руб., а в 5–6 млн руб. или хотя бы не меньше стоимости всего обучения. Измените размер штрафа, и ситуация сразу же изменится. Потому что зачастую размеры штрафа и устанавливаются такие маленькие, чтобы закон легко было нарушать»,— предположил юрист.

Марина Ковалева