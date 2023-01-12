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Haval представил внедорожную версию кроссовера Dargo

Компания Haval сделала внедорожную версию кроссовера Dargo — исполнение Dargo X.

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Haval Dargo X

Haval Dargo X

Фото: Haval

Haval Dargo X

Haval Dargo X

Фото: Haval

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Haval Dargo X

Фото: Haval

Haval Dargo X

Фото: Haval

Визуально новинка отличается новой решеткой радиатора, обновленными бамперами и элементами обвеса с выставленными напоказ креплениями. Салон автомобиля не изменился.

Dargo X, как и обычные варианты модели, доступен со 192-сильным 2-литровым бензиновым турбомотором в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и полным приводом.

Особенностью новой модификации стало наличие в оснащении блокировки заднего межколесного дифференциала, системы поддержания постоянной скорости на бездорожье и «Экспертного режима» электроники, в котором можно отключить все ассистенты, кроме ABS.

Продажи Haval Dargo X начнутся в первом квартале 2023 года. Стоимость нового варианта кроссовера не названа.

Максим Вершинин

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