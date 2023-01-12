ВТБ открыл для состоятельных клиентов продажу инвестиционных бриллиантов АЛРОСА, не облагаемых НДС. Инвесторы могут приобрести бесцветные, желтые и розовые бриллианты различной степени интенсивности оттенка. Для покупки доступны редкие индивидуальные экземпляры, а также наборы бесцветных драгоценных камней массой от 0,3 до 2 карат с единой ценой за карат — «бриллиантовые корзины».

«Мы рекомендуем нашим клиентам отводить в портфеле до 7% под альтернативные инвестиции. Бриллианты станут надежным инструментом диверсификации активов в долгосрочной перспективе, особенно после исключения из их стоимости НДС в размере 20%»,— отметил Дмитрий Брейтенбихер, старший вице-президент, руководитель Private Banking и «Привилегии» ВТБ. По прогнозам экспертов банка, в этом году бриллианты станут таким же трендовым инструментом диверсификации портфеля у инвесторов, как и золотые слитки в прошлом году.

Клиенты объявившего о прекращении деятельности туроператора Jey Study заявили об убытках на сумму почти в 3,5 млн руб., сообщает пресс-служба страховой компании «Согласие». Прием заявок на возмещение завершится 19 января. Туроператор специализировался на организации обучения за рубежом.

Онлайн-ритейлер Ozon запустил сортировочный центр и представительство в столице Киргизии. Об этом говорится в сообщении компании. Это уже третья страна СНГ, где компания локализует бизнес на базе собственной логистической инфраструктуры — с 2021 года Ozon развивает бизнес в Белоруссии и Казахстане.