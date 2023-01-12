МВД Британии выявил 10 попавших под санкции россиян с «золотыми визами»

«Золотыми визами» Великобритании, предназначенными для иностранных инвесторов, воспользовались десять россиян, которые впоследствии попали под санкции. Об этом сообщила министр внутренних дел Соединенного Королевства Суэлла Браверман.

12 января госпожа Браверман опубликовала правительственный обзор программы «золотых виз». Выдержки из него приводит Bloomberg.

Обзор выявил «небольшое меньшинство» лиц, воспользовавшихся визой, которые «потенциально получали средства за счет коррупции или другой незаконной финансовой деятельности и/или были вовлечены в серьезную и организованную преступность». При этом визы привлекли «непропорционально большое количество заявителей из стран, указанных в британской национальной оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма».

В обзоре охвачено 6312 виз уровня Tier 1, выданных в период с 2008 по 2015 год, когда для ужесточения контроля было введено требование открыть банковский счет в Великобритании до подачи заявления на визу.

Глава МВД Великобритании сообщила, что проверка также выявила кандидатов «с высоким уровнем риска, которые разыскивали и использовали финансовые учреждения, имеющие самый слабый контроль за деятельностью клиентов» и что несколько финансовых учреждений, связанных с «несколькими мигрантами с высоким уровнем риска», с тех пор были серьезно оштрафованы.

При этом Суэлла Браверман не стала раскрывать, сколько золотых виз было аннулировано и скольким кандидатам с возможным криминальным прошлым было предоставлено гражданство.

Так называемая визовая программа Investor Visa (Tier 1) была отменена Великобритании в феврале 2022 года тогдашним министром внутренних дел Прити Пател из-за опасений притока в страну незаконных российских денег. Выдавать «золотые визы» начали в 2008 году — они были доступны тем, кто вложил в Великобританию £2 млн ($2,4 млн).

Дарья Эрозбек