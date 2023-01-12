Строительство Дальнего западного обхода Краснодара завершат летом 2023 года

Дорожники намерены завершить строительные работы на Дальнем западном обходе Краснодара (ДЗОК) летом 2023 года, сообщает пресс-служба ГК «Автодор».

На данном этапе начато возведение дорожной развязки на 1306-м км М-4 «Дон» к будущему въезду на ДЗОК. Уже смонтированы балки пролетного строения, обустраиваются стенки и консоли мостов. Также строятся и другие искусственные сооружения: путепроводы, мосты, переезды. Всего их должно быть 24. На заключительном этапе возведение путепроводов над автодорогой «Краснодар – Ейск» и над железной дорогой. Асфальтобетон уложен на 44 км дороги из 51,2 км ДЗОК. Ограждения и разделители установлены на отрезке в 25 км.

Дальний западный обход Краснодара позволит сократить время на пути из центральных регионов к Черному морю. Ранее сообщалось, что ДЗОК будет завершен раньше намеченного срока на полгода.

Анастасия Назарова