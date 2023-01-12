По факту гибели женщины при пожаре в жилом доме в Туапсе начали доследственную проверку

В Туапсе по факту гибели 70-летней женщины при пожаре в жилом доме в Туапсе организовали доследственную проверку. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Предварительно установлено, что погибшей была жительница домовладения в селе Индюк, в котором утром 12 января произошел пожар. Спасателей вызвали соседи, заметившие огонь. Пожарные локализовали возгорание и обнаружили тело женщины в помещении дома. Причиной пожара стала неисправность обогревателя.

Входе проверки пройдут необходимые экспертизы. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Анастасия Донскова

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