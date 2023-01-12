Губернатор Вячеслав Гладков: в белгородском Шебекине от обстрелов пострадали 409 домов

Разрушения от обстрелов различной степени на сегодня зафиксированы в 409 жилых помещениях белгородского Шебекина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В 40% случаев, по данным главы региона, все полностью восстановлено. «Только за последний обстрел пострадало еще 54 жилых помещения. Сейчас строительные бригады делают последние замеры, часть окон уже в процессе изготовления»,— отметил господин Гладков.

Он добавил, что в двухэтажном доме на улице Октябрьской, в крышу которого в ноябре прошлого года попал снаряд, уже заменили кровлю, окна и все перекрытия, а также системы электро- и теплоснабжения: «Сейчас идет ремонт мест общего пользования и квартир на втором этаже, заказана мебель и бытовая техника. К весне приступим к утеплению фасада и благоустройству территории». Средства на эти цели выделил резервный фонд Белгородской области.

Приграничные территории районов Белгородской области после начала специальной военной операции на Украине 24 февраля регулярно обстреливаются. Разрушены сотни домов, погибли более 20 мирных жителей. С апреля в регионе ввели желтый, средний уровень террористической угрозы, с октября — средний уровень реагирования.

О том, что происходит в макрорегионе после ввода войск России на Украину,— в спецпроекте «Ъ-Черноземье».

Мария Старикова