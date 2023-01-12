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Коммерсантъ FM
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«Главным героем среди наших является Даниил Медведев»

Владимир Осипов — о перспективах российских теннисистов на Australian Open

В первом круге теннисного турнира Большого шлема Australian Open сыграют 17 представителей России. Жеребьевка открытого чемпионата Австралии прошла 12 января в Мельбурне. Шансы россиян на победу в турнире с призовым фондом более $50 млн оценил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

В нынешней реальности, когда практически все российские спортсмены отстранены от международных турниров, к теннисистам внимание повышенное. Особенно когда речь идет о самых престижных турнирах Большого шлема. Как всегда, первым в новом году нас ждет открытый чемпионат Австралии. Здесь 6 россиян в мужской сетке и 11 — в женской. Главным героем среди наших — по крайней мере, перед стартом турнира — является Даниил Медведев. Он играл в финале австралийского турнира Большого шлема два года подряд.

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Правда, сейчас спортсмен опустился в рейтинге на восьмое место и даже уступил звание лучшего игрока России Андрею Рублеву. Но от этого шансы выиграть турнир у Медведева не стали меньше, уверен теннисный обозреватель “Ъ” Евгений Федяков: «Претендовать на победу в турнире Большого шлема может любой теннисист из первой десятки. И Даниил Медведев, который дважды был в финале Australian Open, и Андрей Рублев. Уровень их мастерства последние несколько лет показывал, что им это по силам».

Что касается Рублева, то ему, к сожалению, не повезло со жребием. Соперником россиянина в первом круге будет Доминик Тим из Австрии, который, если поймает кураж, может обыграть кого угодно. А вот Медведева ждет соперник попроще — американец Маркос Хирон. Если для российских теннисных звезд все будет складываться благоприятно, то мы вполне можем увидеть в финале противостояния Медведева с Рафаэлем Надалем и Рублева с Новаком Джоковичем.

Хотя перед таким турниром, как Australian Open, прогнозы — дело неблагодарное, говорит заслуженный тренер России Борис Собкин: «Australian Open — самый непредсказуемый из всех Больших шлемов, поскольку игроки только втягиваются в сезон, и не все это делают одинаково. Трудно прогнозировать каждый отдельный матч, хотя понятно, что в итоге выигрывают все-таки сильнейшие».

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В женском одиночном разряде, несмотря на солидное представительство россиянок — аж 11 человек, говорить о победе в турнире нашей соотечественницы сложнее. Хотя такие звезды, как Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова, которые сейчас входят в топ-10 мирового рейтинга, вполне способны пройти далеко. Отмечу, что Кудерметова уже в первом матче встретится с Мариной Заневской, которая сейчас представляет Бельгию, а до 2016 года играла за Украину. И никаких отказов от игры с Кудерметовой нет и не будет.

Теннисные чиновники смогли пресечь все политические демарши в своем виде спорта и внимательно следят, чтобы никто не нарушал жестких правил, рассказал теннисный обозреватель “Ъ” Евгений Федяков: «Ситуация стабилизировалась. ATP и WTA внимательно следят за ситуацией в мире, как и за тем, кто из игроков и что говорит. Все эти разговоры по поводу ситуации в мире не поощряются. За эту относительную объективность им надо сказать большое спасибо».

К сожалению, без потерь для российских теннисисток в первом круге точно не обойдется просто потому, что Дарья Касаткина уже на старте сыграет с соотечественницей Варварой Грачевой.

Также стоит обратить внимание на встречи Анны Калинской и Анны Блинковой с «сеяными» американками Даниэль Коллинз и Мэдисон Кис. Все начнется в ночь с 15 на 16 января. Официально посмотреть матчи Australian Open в России не получится, но телеканал Eurosport продолжает вести трансляции с русскоязычными комментаторами, так что для тех, кто захочет посмотреть теннис, проблем быть не должно.

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