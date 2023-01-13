Застройщику параллельно

Суд на Кубани отказал администрации Сочи во взыскании 187 млн руб. убытков с местного застройщика «Телекомстрой», с которым мэрия ранее заключила соглашение об инвестировании. Сделка предполагала, что строительная компания предоставит местным властям десятую часть от построенных в многоквартирном доме жилых площадей и столько же коммерческих. Суд указал, что обязанности, которые администрация курорта взяла на себя по договору, непосредственно связаны с выполнением ее властных функций, и потому такое инвестсоглашение как гражданско-правовая сделка квалифицироваться не может, кроме того, мэрия упустила сроки исковой давности.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: sochi-sn.ru Фото: sochi-sn.ru

Арбитражный суд Краснодарского края отказал администрации Сочи в удовлетворении заявления о взыскании с ООО «Телекомстрой» 187 млн руб. убытков. Мэрия курорта обосновала свои требования тем, что в 2005 году заключила с компанией инвестиционное соглашение, по которому застройщик должен был на предоставленных в аренду муниципальных землях и при «содействии администрации в реализации инвестиционного проекта» построить многоквартирный жилой дом с офисными помещениями, после чего передать в муниципальную собственность 9,6% квартир и столько же офисных помещений. По соглашению, объект по Параллельной ул., 8/6 должны были сдать до конца 2009 года, однако фактически его ввели в эксплуатацию лишь в 2014 году.

В суд с требованием о понуждении застройщика передать недвижимость городские власти обратились только в 2021 году, при этом исковое заявление было подано с недостатками и в итоге возвращено, сообщается в материалах дела. В связи с тем, что получить имущество не удалось, администрация попыталась взыскать с застройщика убытки.

Отказывая в иске мэрии, суд отметил, что администрация обратилась в суд явно за пределами сроков исковой давности, которые истекли еще в 2013 году. При этом инстанция указала, что соглашения, предметом которых является «констатация наличия у публичного (муниципального) образования определенной компетенции в сфере градостроительства, а именно возможности предоставления земельных участков и т. п., а также выражение им готовности исполнять положения закона не являются гражданско-правовыми сделками».

Генеральный директор юридической компании «Гебель и партнеры» Сергей Гебель предположил, что поводом запоздалого обращения сочинских властей в суд могла стать проверка контрольно-ревизионных органов, выявившая инвестиционное соглашение, по которому администрация ничего не получила, и поэтому чиновникам понадобились судебные акты, которые бы оправдали неисполнение обязательств перед муниципалитетом. По его мнению, вопрос с упущением чиновниками сроков исковой давности в лучшем случае можно рассматривать как необоснованное бездействие, при этом он не исключил и то, что оно могло быть допущено умышленно.

Адвокат Давид Тарановский, сославшийся на формулировки судебного акта, пришел к выводу, что сделка имеет все признаки ничтожной, и высказал мнение, что ее интересно было бы изучить не в рамках гражданского спора, а в уголовно-правовой плоскости. «В данном случае необходимо дать оценку тому, имели ли в принципе муниципальные власти право заключать подобное соглашение, обязываясь по нему исполнять предусмотренные законом полномочия, в том числе и предоставлять земельный участок без проведения торгов»,— говорит юрист.

Господин Гебель отмечает, что подобная практика существовала и ранее. При этом он обратил внимание на то, что, согласно данным публичной кадастровой карты Росреестра, земельные участки под домом из собственности муниципалитета формально не выбыли, поэтому говорить об ущербе городу в этой части однозначно нельзя.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Телекомстрой» зарегистрировано в Сочи в 2002 году, специализируется на строительстве инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, а также газоснабжения.

Михаил Волкодав, Краснодар