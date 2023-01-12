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Житель Адыгеи, прокативший полицейского на капоте своего авто, предстанет перед судом

Дело жителя Адыгеи, который, пытаясь скрыться от полиции, прокатил правоохранителя на капоте своего автомобиля, направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд. Об этом сообщает СУ СКР по Адыгее.

Инцидент произошел в начале ноября в Майкопе. Тогда 44-летний житель станицы Ханской начал движение на своей машине, несмотря на то что полицейский находился перед ней. После того как правоохранитель в какой-то момент оказался на капоте автомобиля, мужчина резкого дернул руль, затормозил и сбросил стража порядка на землю.

По данным следствия, телесных повреждений и вреда здоровью ему нанесено не было. Обвиняемый дал признательные показания, уточняется в сообщении республиканского СУ СКР.

Михаил Волкодав

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