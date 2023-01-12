Лжеброкеры обманули жителя Нижегородской области на 2,2 млн рублей

Полиция возбудила уголовное дело об особо крупном мошенничестве по заявлению жителя города Княгинино Нижегородской области, сообщили в главном управлении МВД региона. Мужчина заявил, что неизвестные обманули его на 2,2 млн руб.

Потерпевший рассказал, что нашел в интернете информацию о женщине, крупно заработавшей на бирже. Якобы агенты брокерской компании предложили ему услуги посредников для подачи биржевых заявок. Мужчина зарегистрировался на сайте брокерской фирмы, ему позвонил консультант и предложил переводить деньги на указанные счета, отслеживая заработок на специальной платформе.

За полтора месяца 61-летный потерпевший перевел предполагаемым мошенникам 2,2 млн руб., взятых для инвестиций в кредит. Ведется следствие.

Владимир Зубарев