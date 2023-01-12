Три человека отравились угарным газом на Бору и в Лыскове

Угарным газом отравились два жителя Бора и жительница Лыскова. Об этом сообщили в региональном СУ СК.

В Лыскове в доме на улице Мичурина угарным газом отравилась 19-летняя жительница, ее госпитализировали. Состояние пострадавшей оценивается как удовлетворительное. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

На Бору в доме на улице Московцева обнаружены тела 45-летней женщины и ее 24-летнего сына. Причиной смерти могло стать отравление угарным газом, считают следователи. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Проверку также организовала прокуратура Нижегородской области, при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

Елена Ковалева