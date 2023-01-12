В Сочи в новогодние праздники пассажиропоток электричек превысил 200 тысяч человек

Электрички, курсирующие между населенными пунктами в районе Сочи, за период новогодних праздников перевезли более 200 тыс. пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба СКЖД в Telegram.

В период с 1 по 8 января пассажиропоток сочинских пригородных электропоездов составил 211 тыс. человек и превысил данные за аналогичный период прошлого года на 27%. Тогда электрички Сочи перевезли 171 тыс. пассажиров.

Самыми востребованными стали поездки вдоль черноморского побережья. В меньшей степени популярностью пользовались маршруты к горнолыжным курортам Сочи. До станций Эсто-Садок и Роза Хутор в период новогодних праздников электропоездами добирались 40 тыс. человек.

Анастасия Донскова

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